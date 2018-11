Dronken bestuurder maakt gevaarlijk spookrit over A73

De jongen was patrouillerende agenten opgevallen door zijn rijgedrag. Hij kreeg rond 04.00 uur in de buurt van de oprit A73 in Sint Joost een stopteken. In plaats van te stoppen, sloeg hij echter op de vlucht en reed bij Maasbracht de A73 op. Op een afrit besloot hij te keren en tegen het verkeer in verder te rijden. Op de vluchtstrook bij Sint Odiliënberg verliet de jongeman zijn auto. Met de hulp van een politiehond wisten agenten hem echter niet ver van de A73 aan te houden.

