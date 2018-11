Doden bij scheepsramp op Victoriameer

Lokale vissers en de Oegandese marine speuren naar slachtoffers van de gekapseisde boot op het Vicrotiameer in Oeganda. Ⓒ AFP

KAMPALA - Bij een scheepsramp op het Victoriameer in Oeganda zijn zeker 29 doden gevallen toen bij slecht weer het vaartuig kapseisde. Op de boot zaten ongeveer 120 opvarenden, terwijl er slechts capaciteit voor 50 mensen was, zei de Oegandese president Yoweri Museveni via Twitter.