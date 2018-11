Duizend armen om ziekenhuis

Dat krijgt in de laatste plannen na een faillissement weliswaar een doorstart, maar de Lelystedelingen kunnen het niet verkroppen dat ze voor acute verloskunde en spoedeisende hulp moeten uitwijken naar Harderwijk, Zwolle of Sneek.

„Een grof schandaal”, briest COPD- en hartpatiënt René Marjew (67). „Stel dat er een ramp gebeurt bij het vliegveld dat we om de hoek gaan krijgen. Dan zijn de aanrijtijden veel te lang.”

Dat beaamt Urker Johan van Slooten, Statenlid voor het CDA. De geboortecijfers in de kerkelijke gemeente zijn hoog, benadrukt hij. „Wat als er acute verloskundige zorg nodig is?” Van Slooten betoogt dat een regio met 200.000 mensen niet zonder volwaardig ziekenhuis kán.

Een koor zingt California Dreaming, het is koud voor het MC Zuiderzee in de provinciehoofdstad. Zeventig tot tachtig procent van de patiënten kan behouden blijven, maar de rest? Een ziekenhuis open houden is de taak van de overheid, zo klinkt het.

Judith van Gelder (40), zelf radiotherapeutisch laborant in het AMC in Amsterdam, vindt dat marktwerking niet bepalend zou moeten zijn. Haar man Koen (39): „Een paar dure meneren van de zorgverzekeraar draaien dit de nek om. Het gaat om geld, en niet om mensen.”