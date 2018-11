Rutte over Brexitdeal: er is geen plan B

Ⓒ AFP

BRUSSEL - Er is geen „plan-B” voor als het Britse parlement tegen de Brexitovereenkomst stemt die in Brussel door de EU-leiders is bezegeld. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van de speciale brexittop. „We hebben er vertrouwen in dat de deal door het Britse parlement komt. We hebben vertrouwen in premier Theresa May.”