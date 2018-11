KLM breekt start af na acute pech

„De afbreekprocedure is geheel volgens de voorschriften gedaan. Er was geen gevaar voor de inzittenden”, aldus een KLM-woordvoerder. Het toestel is teruggekeerd naar de gate om het probleem te verhelpen. De vlucht is gecanceld.

De passagiers worden omgeboekt naar een volgende KLM-vlucht richting New York. Voor wie vandaag niet meer wegkomt, zal een hotel worden geregeld.

Ook een Boeing 747 van KLM had in Nairobi te maken met een mankement. Omdat een onderdeel moest worden ingevlogen, bleef het vliegtuig daar drie dagen aan de grond. Het is nu leeg naar Schiphol teruggevlogen. „Ook die reizigers zijn allemaal op andere vluchten gezet.”

KLM is bezig alle 747’s, een verouderd type voor de lange afstand, uit de vloot te halen. Dat proces zal in 2021 zijn afgerond. Ze worden vervangen door zuiniger toestellen als de 777 en de 787 Dreamliner.