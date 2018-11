Bus in brand op A7, snelweg even dicht

Alle passagiers zijn uit de brandende touringcar geëvacueerd . Voor hen is vervangend vervoer geregeld. De brand brak uit in het achterste gedeelte van de bus. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

