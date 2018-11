Adviseur Trump moet maandag de cel in

Papadopoulos werd begin september veroordeeld tot twee weken cel en 200 uur werkstraf nadat hij had toegegeven tegen de FBI te hebben gelogen over contacten met Rusland tijdens zijn werk voor de Trump-campagne. Hij had contact met een Maltese hoogleraar. Die zei dat Rusland schadelijke informatie over Trumps tegenstander Hillary Clinton had.

Volgens de aanklagers gebruikte Papadopoulos zijn contacten met de professor om zijn eigen positie binnen het campagneteam te verbeteren en te kijken of hij een ontmoeting tussen Trump en Russen kon regelen.

Naast Papadopoulos zijn meer personen uit de entourage van Trump veroordeeld of aangeklaagd. Eerder kreeg de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan dertig dagen celstraf. Campagneleider Paul Manafort werd schuldig bevonden aan bankfraude, maar moet zijn straf nog horen. Nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn, lobbyist Sam Patten en Rick Gates hebben ook bekentenissen afgelegd.