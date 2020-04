Aantal doden door coronavirus stijgt met 83, 110 nieuwe ziekenhuisopnames

De cijfers geven niet het werkelijke aantal overledenen weer, omdat de registratie diverse beperkingen kent. Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. Mensen die aan Covid-19 overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het RIVM meldt zondag verder 110 nieuwe ziekenhuisopnames. Daarmee wordt de dalende lijn voortgezet. Ook het aantal gemelde patiënten dat overlijdt neemt af, constateert het RIVM. Dat gaat echter minder snel dan de ziekenhuisopnames. „Dit komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.”

In totaal zijn nu 32.655 positief getest, een toename van 1066. Ook hiervoor geldt dat het werkelijke aantal Nederlanders dat het coronavirus heeft opgelopen, hoger ligt. Niet iedereen wordt getest.