San Francisco gehuld in ’nucleaire winter’

Toen de inwoners van de stad afgelopen woensdag wakker werden, moesten ze - na zonsopgang - nog uren wachten op het daglicht. Auto’s hadden de koplampen aan en ook de wolkenkrabbers waren in de rode mist van aswolken alleen nog te herkennen aan hun verlichte ramen. „Alsof de stad is getroffen door een nucleaire winter”, zo omschreven sommige inwoners de aanblik van de stad aan de Golden Gate Bridge.

Kilometers hoog

Oorzaak is de Bear Fire, de enorme brand die momenteel raast door de voeten van de Sierra Nevada en aswolken de lucht inspuugt die kilometers hoog reiken en zo de zon verduisteren. Maar de Bear Fire is niet de enige bosbrand die de stad treft. In de staat staan nog zo’n 20 andere, grote gebieden in lichterlaaie.

Bovenop een brug wachten brandweerlieden op het moment totdat de bosbrand beneden hun is uitgeraasd. Ⓒ AFP

Volgens Craig Shoemaker, een meteoroloog van het Nationale Weather Service in Sacramento, reikt de immense vuurkolom tot tien kilometer hoog, waar water bevriest en zich hecht aan de asdeeltjes. „Het is in feite een enorme wolk van as en ijs. Normaal zou het een zonnige, heldere dag zijn, ware het niet voor de bosbranden”.

Aswolken

Met een beetje mazzel voor de inwoners van San Francisco draait de wind zodat de aswolken landinwaarts worden gedreven. Maar dan komen de aswolken van eerder deze week, die juist de Stille Oceaan waren opgedreven, weer terug, zo verwacht de meteoroloog.

Midden op de dag moeten automobilisten op de Golden Gate Bridge hun lichten aandoen. Ⓒ AFP

De bosbranden - de grootste die Californië ooit hebben getroffen - hebben meer dan een miljoen hectare grond in de as gelegd, twintig keer zo veel als vorig jaar. Ook in de staten Washington en Oregon grijpen de bosbranden om zich heen en hebben inmiddels al ruim duizend huizen in de as gelegd. Tot nu toe zijn daar zeker 11 mensen bij omgekomen maar gevreesd wordt dat dit aantal nog omhoog zal gaan.

Gouverneur Kate Brown van Oregon noemde de bosbranden „ongekend en mogelijk het grootste verlies in levens en eigendommen in de geschiedenis van onze staat”.

Brandweerlieden kijken machteloos toe hoe huizenhoge vlammen boven hun brandweerwagen uittorenen opgezwaaid door harde, kurkdroge winden. Honderden bewoners in Butte County moesten per helikopter worden geëvacueerd. Ⓒ AFP

In de staat Washington werd aan de oever van de Columbiarivier een familie van drie, met een kind van een jaar oud, dood aangetroffen. In Californië vond de brandweer twee lichamen in een uitgebrande auto.

Blusbenodigdheden

Hele dorpen die gelukkig op tijd werden geëvacueerd zijn in vlammen opgegaan. Royle Hehr, uit de plaats Malden in Arizona, had een winkel in blusbenodigdheden. Desondanks moest ook hij zijn winkel achterlaten die nu een zielig hoopje rokende as is.

Een toerist neemt een selfie bij een thermometer in Death Valley, Californië: 55,5 graden!!!! Ⓒ REUTERS

En dat terwijl het traditionele bosbrandseizoen in het westen van de VS nog moet beginnen. Normaal vindt die plaats aan het eind van de zomer als veel vegetatie is uitgebloeid en verdroogd. Maar door opeenvolgende hittegolven in die regio in combinatie met harde wind en hogere temperaturen is het land nu veel droger dan normaal en dus veel vatbaarder voor een vonkje.

Permafrost

De westkust van de Verenigde Staten is niet de enige regio die momenteel te lijden heeft van natuurrampen. Zo is de temperatuur van het zeewater in de tropische gebieden hoger dan normaal, wat leidt tot meer tropische stormen zoals vorige week in het zuiden van de Verenigde Staten. Delen van Afrika hebben te kampen met extreme regenval en overstromingen terwijl Siberië zucht onder ongekend hoge temperaturen waardoor de permafrost steeds verder wordt teruggedrongen.

De lagere school in het dorpje Berry Creek, Californië nadat de Bear Fire er door heen ewas geraads. Ⓒ REUTERS

Vooral hittegolven komen steeds vaker voor in de wereld en bereiken ook steeds hogere temperaturen, zo hebben klimaatwetenschappers vastgesteld. Als oorzaak daarvoor wordt de decennialange uitstoot van broeikasgassen genoemd.