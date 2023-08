Flash robs rukken op in VS: meutes roven winkels razendsnel leeg, terwijl omstanders alles filmen

Washington - Grote groepen rovers die winkels binnenrennen en in sneltreinvaart leeghalen, tot verbijstering van klanten en personeel. In de VS wordt het een crimineel ’tiener-fenomeen’ genoemd. De politie belooft in te grijpen maar staat niet zelden machteloos. Dat kan niet los worden gezien van het anti-blauw beleid van linkse Amerikaanse politici.