Patiënten ziek door schadelijk medisch implantaat

Dat blijkt uit speurwerk door een groep van circa 250 onderzoekjournalisten uit 36 landen die de ervaring met medische implantaten tegen het licht hielden. Wat zij zojuist presenteerden is niet nieuw voor slachtoffers van implantaten zoals pacemakers, kunstheupen en dragers van zogeheten ’matjes’ om urologische en gynaecologische inwendige verzakkingen tegen te gaan.

Veel patiënten, ook in Nederland, hebben ernstige lichamelijke en/of mentale gevolgen overgehouden aan schadelijke implantaten.

Immers, nadat het implantaat op de markt gebracht is, wordt niet of nauwelijks bijgehouden wat de werking, de bijwerkingen en de neveneffecten van het implantaat zijn. Wereldwijd is volgens de onderzoeksgroep ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) sprake van onderrapportage; overheden doen weinig om dit te verbeteren.

Artsen zijn niet verplicht incidenten met implantaten te melden en ze blijken dat ook nauwelijks te doen. Duizenden Amerikaanse implantaten die in ons deel van de wereld op de markt komen, worden niet toegelaten tot de Amerikaanse markt.

’Regelrechte schande’

De Nederlandse internist en (klinisch) immunoloog prof. dr. J.W. Cohen Tervaert noemt in een reactie aan De Telegraaf het een „regelrechte schande” dat medische implantaten nog altijd niet aan dezelfde strenge eisen voldoen als geneesmiddelen. „Voor implantaten zouden dezelfde richtlijnen moeten gelden. Het is te gek voor woorden dat dit nog steeds niet het geval is, met alle schadelijke gevolgen van dien voor dragers ervan.”

Ruim een week geleden maakte de Universiteit van Alberta (Canada), waaraan Cohen Tervaert tegenwoordig verbonden is, de resultaten van een omvangrijke Israëlische studie bekend. Daaruit bleek dat bijna één op de vier ontvangers van een medisch implantaat een groot risico loopt op het krijgen van een zogeheten auto-immuunziekte. Daarbij keert het afweersysteem zich tegen lichaamseigen cellen -en stoffen, die het als indringers beschouwt. „Het risico van vrouwen met borstimplantaten om een misleiding van het afweersysteem door te maken is zelfs 45 procent hoger dan bij vrouwen zónder borstimplantaten”, zei Jan Willem Cohen, tegenwoordig hoofd van de afdeling reumatologie va de Universiteit van Alberta.

Reactie Bruins

In een reactie op het internationale journalistieke onderzoek ’The Implant Files’ wijst minister Bruno Bruins (Medisch Zorg) erop dat artsen in Nederland vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht zijn medische implantaten te registreren. Daartoe is al in 2015 het nationale implantatenregister ingesteld.

Bruins: „Ik roep iedereen op - patiënten, artsen en fabrikanten - om bijwerkingen en incidenten actief te melden. Alleen dan kunnen anderen hiervan leren en kunnen we er samen voor zorgen dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.”

De bewindsman noemt het „verschrikkelijk” voor iedereen die met de schadelijke gevolgen van ondeugdelijke implantaten te maken heeft gekregen. Nederland is volgens het ministerie van VWS vanaf volgend jaar wat betreft registratie van medische implantaten ’koploper in de wereld’.

Volgens Bruno Bruins is hiermee de kous niet af. „ De afgelopen jaren is er al veel gedaan op het gebied van de veiligheid van implantaten en er staat ook nog veel te gebeuren, er is nieuwe wetgeving op komst. Nederland blijft zich inzetten voor de veiligheid van medische hulpmiddelen.”

Bekijk ook: Honderden klachten over bijwerkingen implantaten

In Nederland is het voor zowel patiënten als artsen onmogelijk om inzicht te krijgen in de ervaringen met en de bijwerkingen van implantaten omdat registers niet openbaar toegankelijk zijn, zo blijkt uit het ICIJ-onderzoek. Er komt een nieuw Europees register (Eudamed), maar ook dat zal vooralsnog niet openbaar blijken te zijn.