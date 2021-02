Man onder invloed van cocaïne onderweg voor baas in Alkmaar

De politie kreeg tijdens de avondklok een melding door dat er een busje over de Martin Luther Kingweg in Alkmaar reed, dat behoorlijk aan het slingeren was.

De bestuurder was onder invloed van drugs, bleek nadat de agenten hem hadden aangehouden. Hij testte positief op verdovende middelen tijdens een speekseltest. De man gaf aan dat hij onderweg was, omdat hij een melding had gekregen in verband met zijn werk.

De man is meegenomen naar het bureau, waar bloed is afgenomen voor een tweede drugstest.