Amateurvoetballer gewond bij vechtpartij na wedstrijd

Volgens een politiewoordvoerder ontstond de ruzie nadat één speler met rode kaart het veld af werd gestuurd. Verschillende politie-eenheden kwamen naar de club om te vechtersbazen uit elkaar te halen, zo meldt Omroep Brabant.

Een speler van SC Hoge Vucht schopte tijdens de ruzie tegen een deur van het clubhuis van de thuisspelende partij. Omdat hij dwars door de ruit ging, raakte hij gewond aan zijn been. Hij liep een flinke bloeding op.

’Racisme en vernieling’

Vanuit beide clubs werd er volgens de politiewoordvoerder aangifte gedaan. De club uit Breda klaagde de tegenpartij aan vanwege belediging. Naar eigen zeggen werden er racistische leuzen geroepen door iemand uit het publiek. De thuisspelende club deed aangifte van vernieling.

Na de vechtpartij gingen er beelden rond op WhatsApp. In de video is te zien hoe de voetballers de gewonde speler te hulp schieten. Terwijl dat gebeurt hebben andere sporters nog ruzie, en gaat er een prullenbak de lucht in.