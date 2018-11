Russische bommenwerpers vliegen over Belgisch schip

Ⓒ EPA

BRUSSEL - De bemanning van het Belgische marineschip de Godetia is donderdagochtend in de Baltische Zee opgeschrikt door twee Russische SU-24 bommenwerpers die laag overvlogen. De Godetia is momenteel het commandoschip van de NAVO-vloot van mijnenbestrijders in het noorden. De bommenwerpers droegen onder hun vleugels raketten