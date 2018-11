Rusland kaapt Oekraïense marineschepen

1 / 2 1 / 2 Russische straaljagers vliegen over de brug die de Straat van Kertsj verbindt terwijl een Russisch vrachtschip eronder de doorgang blokkeert. Oekraïne beschuldigde Rusland ervan het vuur te hebben geopend op drie marineschepen die door de Straat van Kertsj wilden. Volgens internationale verdragen moet Rusland de doorgang toestaan. Rusland stelt dat Oekraïne het transport niet tijdig heeft aangemeld. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Rusland heeft drie Oekraiense marineschepen in beslag genomen die door de Straat van Kertsj bij de Krim wilden varen. Drie mariniers zijn hierbij gewond geraakt, meldt de marine van Oekraïne in een verklaring zondagavond. Rusland heeft dit bevestigd. Eerder meldde de marine al dat Rusland het vuur had geopend op de schepen.