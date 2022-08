Vliegtuigje maakt noodlanding in maisveld bij vliegveld Hilversum

Buitenland

'Satellietbeelden tonen enorme verwoesting Russisch militair vliegveld op de Krim’

Door de explosies dinsdag op een Russisch militair vliegveld op de Krim zijn zeker acht gevechtsvliegtuigen verwoest. Een analyse van satellietfoto's door The New York Times ontkracht de officiële Russische lezing dat munitie is ontploft en dat er geen militair materieel beschadigd is.