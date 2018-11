Zeker 200 gewonden door aardbeving in westen Iran

Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS vond de beving plaats op een diepte van 65 kilometer in de provincie Kermanshah. Het epicentrum lag in de buurt van het stadje Sarpol-e Zahab aan de grens met Irak. In die regio volgden nog vier naschokken. De bewoners verlieten in paniek hun huizen en vluchtten de straat op, aldus de staatstelevisie.

Verwoestende aardbeving

Sarpol-e Sahab werd precies een jaar geleden verwoest door een aardbeving met kracht 7.3. Meer dan 600 mensen kwamen toen om het leven en tienduizenden raakten dakloos. Daarom was de paniek zondagavond in deze kleine stad bijzonder groot. De meeste inwoners gaven er de voorkeur aan om ondanks de kou toch buiten te overnachten.