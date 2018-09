’Allochtone crimineel vaker de cel in’

Ⓒ Peter Schoonen

DEN HAAG - Allochtone criminelen krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd dan autochtone daders. Daar staat tegenover dat allochtonen minder snel een werkstraf of geldboete krijgen. De opgelegde straffen zijn echter even zwaar, blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.