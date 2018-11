’Sintfeest is een mijnenveld’

1 / 2 1 / 2 De intocht van Sinterklaas met Pieten in Amsterdam in 1986. Van ’roetveegpieten’ had toen nog niemand gehoord. Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - In de hoogopgelopen discussie over Zwarte Piet wordt uitgerekend de man over het hoofd gezien die als geen ander de feitelijke historie kent. Journalist Arnold-Jan Scheer deed meer dan dertig jaar lang, in binnen- en buitenland, onderzoek naar de oorsprong van de goedheiligman en zijn hulpjes, en zag deze maand zijn nieuwe documentaire in première gaan. „Helaas willen sommige mensen de feiten niet zien en horen.”