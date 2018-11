Addertje kan Brexitdeal May redden

In Brussel werd gisteren gedemonstreerd tegen de Brexit. Ⓒ foto REUTERS

LONDEN - Een rondje door het Britse parlement maakt duidelijk dat er op dit moment in de verste verte geen meerderheid is voor de gisteren in Brussel gesloten Brexit-overeenkomst. Maar in de razend populaire wedkantoren wordt de kans daarop nog altijd op 50/50 geschat.