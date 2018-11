Bol.com op slot voor oude Air Miles

De Air Miles die voor 1 december 2013 bij elkaar zijn gespaard, vervallen na vrijdag. De deadline was eigenlijk al op 1 november, maar werd uitgesteld omdat de webshop van het spaarprogramma door de massale belangstelling nauwelijks te bereiken was.

Na komende vrijdag is het dan echt gedaan met de oude Air Miles. En veel spaarders komen er tot hun schrik achter dat ze die ineens niet meer in kunnen zetten bij webwinkel bol.com, een van de inwisselplekken. Op sociale media melden zich al gefrustreerde spaarders, die te horen krijgen dat door ’onvoorziene omstandigheden’ geen Air Miles ingewisseld kunnen worden.

Die uitleg krijgt deze krant ook van de webwinkel te horen. Air Miles zelf meldt op Twitter ook niet te weten waarom het inzetten van hun spaarpunten ineens niet meer mogelijk is. Loyalty Management Netherlands, de organisatie achter de Air Miles, wijst voor verdere uitleg door naar bol.com zelf.

Onbeantwoord

Maar de vraag of het dan komende week nog wel weer mogelijk wordt om de bijna vervallen Air Miles in te zetten, blijft onbeantwoord. Een woordvoerder van bol.com houdt het bij: „Er wordt gekeken of de samenwerking binnenkort vervolgd kan worden. Dit bepaalt uiteraard of en wanneer ze weer ingewisseld kunnen worden.”

