’Tienminutentrein’ achterhaald: Intercity moet sneller

Dat blijkt uit een geheim rapport, waarin spoorbeheerder ProRail in overleg met vervoerders en reizigersclubs een visie geeft op de nabije toekomst. „We gaan terug naar de tekentafel. Het spoorboekje is 40 jaar niet veranderd. We moeten slimmer met het bestaande spoor omgaan”, vindt topman Pier Eringa. NS staat erachter, maar pleit ook voor extra spoor om reistijd te verkorten en onnodig overstappen tegen te gaan.

Een intercity elke 7,5 minuut op drukke routes past volgens het rapport beter in de complexe schema’s, waardoor veel meer naadloze aansluitingen mogelijk zijn. De tienminutentreinen lijken al achterhaald.

Lees verder: Spoorboekloos met spoed