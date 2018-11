Opnieuw tik voor de fiscus

De fiscus moet de identiteit van de tipgever prijsgeven aan de rechter en de verdachte zwartspaarder, stelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De Belastingdienst heeft een nieuwe tik op de vingers gekregen in de rechtszaken rond zwartspaarders. Dat de top van de fiscus en het ministerie van Financiën de identiteit van een tipgever geheim willen houden, is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.