VWS bevestigt onenigheid met ziekenhuizen over extra ic-bedden, oppositie woest

Een woordvoerder van het departement bevestigt naar aanleiding van berichtgeving in NRC hierover dat er inderdaad discussie was ontstaan over een regeling om het aantal ic-bedden op te schalen.

Aanleiding voor de onenigheid was onder meer de telling van het aantal ic-bedden in de ziekenhuizen. VWS had subsidie gereserveerd voor de opschaling, maar het was volgens de woordvoerder niet duidelijk hoeveel ic-bedden een ziekenhuis precies had voor de pandemie. Alleen voor extra ic-bedden was het extra geld beschikbaar. VWS moest zeker weten dat een half miljard euro voor de extra capaciteit goed werd besteed, aldus de woordvoerder.

NRC deed onderzoek naar de gang van zaken en concludeert dat ziekenhuizen soms werden ontmoedigd om hun ic uit te breiden, terwijl er in 2020 en 2021 juist dringend meer ic-plekken nodig waren. Bestuurders van ziekenhuizen liepen aan tegen de telling van de ic-plekken door het ministerie.

Hoger aantal ic-bedden

VWS kwam soms uit op een hoger aantal ic-bedden in de beginsituatie dan de ziekenhuizen zelf opgaven. Daardoor zouden de instellingen minder geld ontvangen voor een uitbreiding. Ook de voorwaarden voor de uitbreiding waren niet duidelijk. Tussen ziekenhuizen bestaan ook grote verschillen in de uitbreiding van de ic’s. Uiteindelijk wordt het financiële meningsverschil na een jaar opgelost, meldt NRC, en betaalt VWS alsnog.

NRC vroeg overheidsdocumenten op, las tientallen rapporten en sprak met tientallen betrokkenen en deskundigen uit de zorgsector. VWS kon de krant geen antwoord geven op de vele vragen.

Vanuit de Tweede Kamer komen verontwaardigde reacties over het gesteggel. GroenLinks en de Groep Van Haga gaan een debat aanvragen over de kwestie.

Oppositie woest

De oppositie in de Tweede Kamer is boos over het financiële conflict. GroenLinks en Groep-Van Haga willen een debat om snel opheldering te krijgen over de kwestie. „Het aantal IC-bedden opschalen is een lastige klus, dat begrijpen we allemaal. Maar als het ministerie van VWS ziekenhuizen ontmoedigt om de IC op te schalen, uit angst voor budgetoverschrijding, dan is er iets goed misgegaan”, twittert Lisa Westerveld van GroenLinks.

Wybren van Haga is furieus. „Wij hebben de hele coronacrisis gevraagd om de zorg juist op te schalen, maar de zieke mensen die echt hulp nodig hadden, kregen niets door ambtelijk gesteggel. Terwijl voor vaccins en niet-werkende mondkapjes wél snel de beurs werd getrokken”, laat Van Haga weten.

PVV’er Fleur Agema twittert: „De schoften hadden liever een lockdown, liever afschaling reguliere ziekenhuiszorg, liever 95 mrd op de staatsschuld, liever 22% jongeren die zelfmoord overwogen, dan te investeren in ziekenhuiscapaciteit. Zo slecht.”

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij: „Verontrustend dat financieel gesteggel bij VWS, tijdens hoogtepunt coronacrisis, heeft geleid tot minder grote opschaling van IC-capaciteit dan mogelijk was. Opheldering hierover is nodig.”

JA21 stelt Kamervragen aan zorgminister Ernst Kuipers.