Walvissen massaal aangespoeld in Nieuw-Zeeland

Walvissen aangespoeld aan de kust van het zuidelijke Stewarteiland, Nieuw Zeeland. Ⓒ EPA

WELLINGTON - In Nieuw-Zeeland zijn 145 walvissen aangespoeld. Een deel van de grienden was al dood voordat ze ontdekt werden op het afgelegen strand van het zuidelijke Stewarteiland. Vanwege de conditie van de overige dieren werd besloten om de rest te euthanaseren, meldt de New Zealand Herald.