Acht op de tien kinderen zitten onveilig in auto

De helft van de autostoelen is volgens het onderzoek niet goed geïnstalleerd. Ook het vastzetten van kinderen in de autostoel gaat vaak mis. Zes op de tien kinderen zitten te los in de autostoel doordat ouders de gordels van het harnas niet goed aantrekken.

Kinder- en traumachirurg dr. William Kramer vindt de resultaten verontrustend. Hij roept ouders met klem op om de autostoel met aandacht te installeren en het kind goed vast te zetten. „Kinderveiligheid is een must. Een ongeluk gebeurt in een flits. Bij een frontale botsing en een loszittend autogordeltje schiet het kind als een raket naar voren tegen de voorstoelen of door de voorruit”, aldus Kramer.

In 2013 werd eenzelfde onderzoek gehouden, waaruit bleek dat driekwart van de kinderen van 0 tot 4 jaar niet goed in hun stoel zaten. De situatie is dus niet verbeterd. „Een schokkend resultaat is dat negen op de tien ouders denken dat ze hun kind veilig vervoeren”, zegt Saskia Kloet, programmamanager Opgroeien bij VeiligheidNL. „Met het kopen van de juiste autostoel ben je er echter nog niet. De volgende stappen zijn de correcte installatie van de autostoel in de auto en het goed vastzetten van je kind in de autostoel. Daarbij gaat nog veel mis.”

De resultaten van het onderzoek zijn voor VeiligheidNL reden om de voorlichting over autostoeltjes aan te scherpen.