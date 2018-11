Microfoons meten herrie F-35 bij vliegbasis

De eerste microfoon wordt geplaatst in Marssum. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) is erbij. In totaal komen er zestien microfoons rond de vliegbasis. Omwonenden kunnen de geluidsmetingen op een website bekijken. Vliegbasis Volkel krijgt volgend jaar een geluidsmeetnet.

Het geluidsmeetnet was een voorwaarde van toenmalig regeringspartij PvdA om een paar jaar terug in te stemmen met de aankoop van de F-35 als opvolger van de F-16. Uit een 'belevingsvlucht' met een F-35 in 2016 bleek dat omwonenden van vliegbases Volkel en Leeuwarden maar weinig verschil ervaren tussen de F-35 en de F-16.