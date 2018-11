Spanning stijgt: parlement Oekraïne beslist over staat van beleg

Bij een staat van beleg krijgt het leger de leidende rol in een land. Veel burgerlijke vrijheden worden opgeofferd. Mensen in Oost-Europa herinneren zich zo’n tijd als ’de tanks die door de straten rolden’.

Rusland heeft ondertussen een noodbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd. Dat zal vandaag moeten plaatsvinden. Rusland is bang dat de internationale vrede en veiligheid op het spel staat, zeggen vertegenwoordigers.

Aanleiding voor alle vijandigheden was een blokkade van drie Oekraïense schepen door Rusland bij de Straat van Kertsj, vlakbij de Krim. Oekraïne zegt dat Rusland daarbij heeft geschoten. In het land staan alle signalen op rood.

Rusland stelt dat de Oekraïense schepen illegale wateren binnendrongen. „Dit zijn provocerende acties. Hun doel is duidelijk: een conflict creëren in de regio.”

Paramilitairen

Volgens buitenlandse persbureaus zouden burgers in Oekraïne zo weinig mogelijk moeten merken van de staat van beleg, zo heeft Porosjenko aangekondigd. De ’tanken in de straten’ zouden dus moeten meevallen. Wel zouden paramilitaire groepen zich klaarmaken om eventueel in actie te komen.

Volgens The Guardian zouden de aanstaande Oekraïense verkiezingen van over vier maanden worden uitgesteld als de staat van beleg wordt afgekondigd. Porosjenko staat volgens de peilingen op verlies.

