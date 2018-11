Hack met medicijnen: ’Hoe haal je het in je hoofd?!’

Het stelen van naaktfoto’s, creëren van een ’nieuwe ik’ of zelfs een heel koelsysteem van een supermarkt ontregelen: cybercrime is een reëel probleem. Bij een themazitting van de rechtbank in Groningen is meer duidelijk geworden over de geraffineerde methodes van criminelen.

Verschillende mensen stonden terecht voor het kraken van e-mails, het aannemen van een andere persoonlijkheid of het kraken van een MediaMarkt-account om vervolgens voor zichzelf bestellingen te doen.

Koelsysteem

Eén verdachte hackte koelsystemen vanuit Noorwegen: een koelinstallatie van een Plus-supermarkt maar ook een koelopslagplaats voor medicijnen. Hij veranderde de temperatuur. Er kon tijdig worden ingegrepen, waardoor de schade beperkt bleef.

’Wat bezielt hem?’, was de vraag die brandde op ieders lippen.

De man blijkt een oud-medewerker van Nijmeijer koeltechniek in Hoogeveen. „Daar zit kennelijk wat wrok”, zegt de politierechter. De man werd ooit ontslagen. Sindsdien waren de wachtwoorden niet gewijzigd.

„Hoe krijg je het in je hoofd om te knoeien met een koelsysteem waarin medicijnen liggen opgeslagen? Medicijnen die mensen nodig hebben. Bloedplaatjes, insuline: welk risico neem je met de gezondheid van anderen?”, vroeg de officier van justitie zich af.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat een straf van 4 maanden gepast is. Een werkstraf is niet uitvoerbaar omdat de man in Noorwegen zit.

