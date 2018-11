Dit zijn de eisen van de kamerverhuurster uit de hel

De nieuwe medebewoner mag bijvoorbeeld niet thuis zijn tussen negen en vijf, want dan werkt zij thuis. Studenten zijn sowieso uitgesloten.

Verder moet je als nieuwe huurder van de kamer in Finsbury Park ook een interessant en boeiend leven hebben zodat je niet elke avond thuis op de bank hangt. Verder mag je niet te lang luidruchtig telefoneren in haar nabijheid. „Je denkt misschien dat je stil bent, maar dat is dus niet zo”. Televisie kijken op je eigen kamer mag, maar dan wel met een koptelefoon op.

Geen vrienden

Vrienden meenemen naar de flat wordt ook niet op prijs gesteld. „Het huis is voor ons, je huisgenoten. Er zijn genoeg plekken in Londen waar je kan socializen, dus doe dat liever daar dan thuis.”

Vrienden of vriendinnen die willen blijven slapen zijn ook niet welkom. Feestjes organiseren is verder ook uit den boze, zo schrijft de Mirror.

En samen koken is er eveneens niet bij. „Dit is geen sociaal huis waar mensen uren besteden aan koken of het hele weekend de keuken in beslag nemen.

Aan wat je eet worden ook eisen gesteld. Fastfood en bier komen de keuken niet in. „Ik zoek een beschaafd persoon”. Een wijntje en een biertje op z’n tijd mag wel, maar drinkgelagen zijn verboden.

Badkamer

De nieuweling wordt ook geacht flink haast te maken in de badkamer. „We gaan geen half uur op je wachten”. Het is opstaan en zo snel mogelijk in alle stilte vertrekken naar je werk. Ontbijt maken mag vanwege de ’herrie’ pas na half negen en na elf uur ’s avonds is de keuken verboden terrein.

Er zijn ook strenge schoonmaakregels. „Je maakt elke week de keuken, badkamer of de vloer schoon.” „Dit is geen studentenhuis of hotel. Ik verwacht respect.”

Toiletbezoek

Zelfs je toiletbezoek blijft niet privé. Wie elk uur vier keer naar de wc moet, hoeft ook niet te solliciteren naar de kamer.

Opmerkelijk genoeg laat de vrouw aan het eind van de advertentie weten dat haar levensmotto ’leven en laten leven’ is.

Ze verklaart haar strenge eisen met het verhaal dat ze eerder slechte ervaringen heeft gehad met onderhuurders.

Op twitter gaan veel Engelsen aardig los op de vrouw.