Premium Het beste van De Telegraaf

Hyron A. werd via Snapchat gevraagd of hij Poolse supermarkt wilde opblazen: ’Spijt van’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Hyron A. (21) in 2021. Ⓒ Petra Urban.

SCHIPHOL - Hij moest er wel even over nadenken op het moment dat hem via Snapchat werd gevraagd of hij een klusje wilde doen. Maar het geld – 2000 euro – gaf de doorslag. En dus blies Hyron A. (21) in de nacht van 8 december 2020 de Poolse supermarkt in Aalsmeer op.