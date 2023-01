LIVE | Hyron A. werd via Snapchat gevraagd of hij Poolse supermarkt wilde opblazen: ’Spijt van’

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig, volg haar verslag onderaan dit bericht.

De klap was enorm en de ravage die er het gevolg van was ook. Brokstukken vlogen tientallen meters door de lucht, ruiten in de omtrek sneuvelden, auto’s raakten zwaar beschadigd. Er brak brand uit in een woning boven de winkel. Een 88-jarige dame moest met hartklachten naar het ziekenhuis worden gebracht en verkeerde een week in kritieke toestand.

„Als ik dat had geweten, dan had ik het niet gedaan. Ik heb er ook heel veel spijt van”, zei Hyron A. maandag tegen de rechtbank op Schiphol, waar hij met vier andere jonge twintigers terechtstond voor in totaal vijf aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk (twee keer), Tilburg en Heeswijk-Dinther.

De spijt van Hyron A. was kennelijk niet groot genoeg om te voorkomen dat hij daarna nog twee aanslagen pleegde, in Beverwijk en in Tilburg. Waarom? „Omdat ik nog geen geld had gekregen. En omdat ik geen ’nee’ durfde te zeggen.” Volgens Hyron A. suggereerde zijn opdrachtgever dat zijn familie iets zou worden aangedaan als hij zou weigeren. „Hij zei dat hij wist waar ik woonde en dat zeg je niet voor niets. Er is grote druk opgelegd.”

De modus operandi was steeds hetzelfde. Knullig, maar steeds met grote schade tot gevolg. Er werd een ruit van de supermarkt ingeslagen, jerrycans met benzine werden binnen of tegen de gevel geplaatst, waarna op afstand een explosief tot ontploffing werd gebracht met behulp van een elektriciteitskabel en een accu. Bewakingscamera’s brachten de verdachten in beeld, hun telefoons straalden masten aan in de buurt van de supermarkten en in één geval liet Hyron A. zijn dna achter op de elektriciteitskabel omdat hij geen handschoenen droeg.

Sersinio D. (21) bracht Hyron A. naar Aalsmeer. Ook hij beweerde dat hij de opdracht kreeg via Snapchat van iemand van wie hij de naam niet wilde noemen. Hij moest iets ophalen in Almere en naar Hyron A. brengen. Hij wilde niet weten wat er in de tassen zat, zegt hij. En ook niet wat Hyron A. moest doen. „Hoe minder je weet, hoe beter.” En hij durfde geen ’nee’ te zeggen, beweert ook Sersinio D.

Verbazing

In Aalsmeer schrok hij zich wezenloos van de explosie. Maar hij vroeg op de terugweg niet aan Hyron A. wat de klap te betekenen had. „Ik wilde het niet weten.” De rechter verbaasd: „Voor hetzelfde geld stopt er iemand een lijk in je kofferbak.”

Wat de achtergrond is van de reeks aanslagen op Poolse supermarkten is altijd onduidelijk gebleven. De suggestie van een van de advocaten dat er sprake was van twee concurrerende groepen mensen die Poolse supermarkten exploiteren en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, is tot nu toe niet meer dan een suggestie gebleven.

Donderdag horen de verdachten welke straffen het Openbaar Ministerie voor hen in gedachten heeft.