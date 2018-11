’Invloed van stress onderschat in preventieplan’

En zijn al die producten die in het preventieakkoord worden opgenomen werkelijk de oorzaak van gezondheidsproblemen als obesitas en diabetes? Al eens gekeken naar de invloed van stress? En we schijnen met zijn allen nogal gestressed te zijn. En diezelfde stress zou ook wel eens kunnen bijdragen aan het alcoholgebruik en het roken. Ik wens de staatssecretaris veel succes met zijn preventieplan, maar het is bij voorbaat mislukt omdat hij de privéomgeving van mensen niet kan controleren. Dat kan alleen in het Christelijke milieu van de CU waar dominee en ouderlingen je in het gareel houden.

