’Preventieplan beperkt vrijheid individu’

Als dit Kabinet van mening is dat de Nederlander gezonder moet gaan leven kunnen voorlichtingscampagnes een uitkomst bieden en kan het Nationaal Preventieakkoord bij het grofvuil worden geplaatst. We stikken in dit land onderhand van de veelal onnodige regelgeving door de overheid, waarop niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.

F.P.H.M. Koch, Meerlo