Tieners verzorgen gebit niet goed

De mondgezondheid van vijfjarigen is in vergelijking met de onderzoeken uit 2005 en 2011 wel verbeterd. Dat komt volgens de onderzoekers mogelijk door de aandacht van preventieve projecten voor het gebit van jonge kinderen. In 2001 hadden kinderen van vijf jaar gemiddeld 4,1 gaatjes. In 2017 was dat 1,1 gaatjes.

Als kinderen ouder worden gaat het echter minder met de verzorging. Tanden worden bijvoorbeeld niet twee keer per dag gepoetst. Het zorginstituut gaat met de partijen in de mondzorg bespreken welke mogelijkheden zij hebben om verslechtering van de tienergebitten tegen te gaan en welke stappen zij gaan nemen om tot verbetering te komen. Hierbij verdienen jeugdigen met een migratieachtergrond speciale aandacht.