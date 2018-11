Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur op de Loosduinsekade. Ⓒ GinoPress

DEN HAAG - Een fietser is maandagochtend in Den Haag om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtauto. Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur op de Loosduinsekade. De politie kan nog niets zeggen over leeftijd en identiteit van het slachtoffer.