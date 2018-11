Voorzitter VMBO Maastricht legt functie per direct neer

Maastricht - André Postema stapt op als voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Hij legt op verzoek van de raad van toezicht per direct zijn functie neer. Postema’s positie stond al langer onder druk na het debacle bij het VMBO in Maastricht, waar van alles misging in de aanloop naar het eindexamen.