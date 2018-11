Minder vlees? Zorg voor groente met smaak

Zou dat niet mogelijk een directe oorzaak kunnen van het feit dat ons mannen een zekere toevlucht tot vlees hebben genomen? Ik herinner mij een personeelsuitje rond 1998; men serveerde meerdere gerechten waaronder lof, en dat schepte ik op. Eenmaal aan tafel nam ik een hap en de tranen schoten mij vrijwel direct in de ogen. Dat was zwaar bitter. Ik heb nooit meer lof zoals toen gegeten.

Mijn ouders hebben mij regelmatig verhalen verteld over "vroeger"... Vroeger maakte je boerenkool en rook nagenoeg het hele huis ernaar. Vroeger kon je nog boerenkool van gisteren weer opbakken en met smaak opeten, en hetzelfde gold voor stamppot. Maar nu?

Tien jaar geleden verhuisde ik naar mijn huidige woonplaats en een van de dingen die ik graag deed was aardappelen die wat ouder werden massaal pureren en dat vervolgens invriezen. Dat maakte een zeer smakelijke aardappelpuree. Handig als gerecht, ook als je even niks had. Maar nu, tien jaar later? Ik bedank ervoor; er zit nauwelijks meer enige smaak aan de aardappels. Hoogvliet, Lidl, Boni, Albert Heijn: allemaal een pot nat. En hetzelfde geldt voor lof, boerenkool, andijvie en...

Denk je nou echt dat onze Oosterburen onze tomaten destijds "wasserbumbe" ("waterbommen") noemde uit wrok? Dat is de goedkope uitleg van iemand die mogelijk wel eens iets te verbergen kon hebben. Of iemand die nooit de moeite nam eens Duitse tomaten te kopen.. Overigens is dit een aspect wat zelfs wetenschappelijk al is aangetoond: vroeger mopperde kinderen vaak over vieze groente zoals andijvie, maar nu? Wil je mannen aan de groente krijgen? Waarom dan niet beginnen met het zorgen voor groente met meer smaak?

P. Looyenga, Wageningen