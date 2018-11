Atoomwaakhond tevreden over Nederland

Een team van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) onderzocht de afgelopen dagen hoe Nederland is omgegaan met de aanbevelingen die een IAEA-missie in 2014 deed. Bijna alle suggesties en aanbevelingen zijn opgevolgd of worden uitgevoerd, concludeert de IAEA. „Het was een saaie missie. Alles is gedaan”, zei teamleider Andrej Stritar.

Nucleaire veiligheid

De belangrijkste opdracht van het IAEA vier jaar geleden was de oprichting van een onafhankelijke instantie om de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te waarborgen. Daarop werd in 2015 de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) opgericht.

Uiterlijk in 2024 komt er een nieuwe missie van het IAEA om de nucleaire veiligheid in ons land onder de loep te nemen.