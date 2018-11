IJsclub baalt: baan is lek

De club liet dit weekend een grasveld in Ridderkerk onderlopen, in de hoop er een strakke ijsbaan te realiseren. Maar door de aanhoudende droogte zijn er scheuren in de grond ontstaan, zegt de ijsmeester van de baan tegenover RTV Rijnmond.

„Het is een kleine domper. Zaterdag zijn we de hele dag bezig geweest met het bestuur en de brandweer van Ridderkerk”, vertelt Henk van Mastrigt.

Lek

Maar toen hij zaterdagavond nog eens polshoogte ging nemen, zag de ijsmeester veel water weglopen. "Achter de ijsbaan in het laatste dijkje zitten allemaal scheuren en het sijpelt het er allemaal heen. Dat hoor je wel. Het gaat niet hard, maar het water zakt wel."

De ijsclub hoopt daarom op regen. Dat zorgt ervoor dat de scheuren dichttrekken, aldus de nog steeds optimistische Van Mastrigt.