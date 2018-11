I amsterdam nog week te zien op Museumplein

Toeristen die straks voor niets naar het plein komen voor een foto bij I amsterdam, krijgen van speciaal aangestelde ’hosts’ uitleg over waarom ze er niet meer staan en waar ze nog wel zijn te vinden. Zo zijn er meerdere sets in omloop.

Een ervan staat bijvoorbeeld op Schiphol en er is nu een te zien in Amsterdam-West. De letters van het Museumplein gaan eerst de opslag in voor onderhoud. Daarna worden ze ingezet bij evenementen.

Kritiek

De letters moeten weg van het Museumplein op voorstel van de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad, GroenLinks. Die vond de bij toeristen populaire letters een symbool van doorgeslagen individualisme. Het voorstel kreeg veel kritiek, maar een meerderheid van de raad stemde er eerder deze maand toch mee in.