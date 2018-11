Asteroïde 2018 LF16 komt eraan

NASA heeft de 213 meter grote steen die onze richting op komt 2018 LF16 gedoopt. De kans dat die de asteroïde dood en verderf op onze planeet gaat zaaien, is overigens heel klein. 99.9999967 procent dat ie langs ons scheert. De kans om de Staatsloterij te winnen is waarschijnlijk groter.

De steen is volgens de Daily Mirror twee maal zo groot als het Vrijheidsbeeld in New York.

Mocht de asteroïde toch inslaan, dan heeft hij de kracht van de zwaarste waterstofbom, de Tsar Bomba, die ooit ontploft is. Dat was in 1961 in Rusland.