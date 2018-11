'Steeds meer en jongere meisjes in handen loverboys'

Dat zegt Wouter Bos, de Haagse officier van justitie van mensenhandelzaken tegen Omroep West. Loverboypraktijken zijn een vorm van mensenhandel; meisjes worden geronseld via social media en komen in de prostitutie terecht. Terwijl het probleem groter wordt, behandelt het Openbaar Ministerie (OM) minder zaken.

,,We denken dat de problematiek een stuk groter is dan de zaken die we daadwerkelijk zien", zegt Bos. ,,Vraag en aanbod kwamen vroeger bij elkaar doordat je naar een prostitutiestraat toe moest. Die werden goed gecontroleerd, daar werkten echt alleen volwassenen. Maar nu komen vraag en aanbod bij elkaar via internet en dat maakt het mogelijk dat ook jongeren actief zijn in dit werk."

Jaarlijks worden ruim 1.300 minderjarige meisjes seksueel uitgebuit, is de schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.