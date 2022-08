Eigenaar ’asielhotel’ Tubbergen wil van verkoop aan COA af, COA wil via de rechter koop doorzetten

Het kort geding is maandag om 13.00 uur in de rechtbank in Almelo. De rechter zal waarschijnlijk dezelfde dag uitspraak doen.

In de koopovereenkomst was geregeld dat de overdracht van Hotel ’t Elshuys op 29 augustus zou plaatsvinden. Recent stuurde de eigenaar echter een brief dat ze van de koop afzag omdat er vooraf niet duidelijk was verteld dat er 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter, sinds het eerste contact in april, altijd duidelijkheid over geweest.

„De verkopende partij heeft aangegeven van de verkoop af te willen”, meldt het COA op Twitter. „De enorme druk op de capaciteit van het COA maakt dat elke plek telt. Het COA heeft daarom een kort geding aangespannen om de koop door te zetten.” Het bericht dat het COA een hotel in Albergen, dat onder Tubbergen valt, had gekocht om daar asielzoekers onder te brengen, zorgde voor veel onrust in de gemeente. De aankoop was zonder medeweten van de gemeente gedaan.

De eigenares van het hotel en haar advocaat waren niet bereikbaar voor commentaar.