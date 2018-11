Migratieverdrag is onrealistisch

Het is een beslissing met grote gevolgen. In De Telegraaf van 14 november stond dat vicepremier Hugo de Jonge (CDA) een maand daarvoor nog niet eens wist wat het pact van Marrakesh was. Laat staan, dat hij wist wat het inhield. Van Ojik is voorstander. Hij gaat uit van zijn eigen gevoel en denkt dat overheden in Afrika functioneren zoals wij dat doen. “Afspraak is afspraak en daar hoor je je aan te houden”. Dat is daar wel anders.

Daarbij komt, dat sommige Afrikaanse landen hun landgenoten verplichten een gedeelte van het geld, dat men ontvangt in hun nieuwe vaderland, maandelijks naar het land van herkomst over te maken. Daarom zullen ze nooit mensen terugnemen. Ook blijven immigranten verplicht staatsburger van hun vaderland. Waardoor integratie moeizaam verloopt.

In het verdrag staat, dat reguliere migratie gestimuleerd moet worden. Men schetst een onrealistisch beeld van vooruitgang, vernieuwing en ontwikkeling. Er staat veel in over migratierechten die men kan genieten in de ontvangende landen. Weinig staat er in over de rechten of gevoelens van burgers in de ontvangende landen. Waarom moet zo'n verdrag eenzijdig getekend worden en de landen waar migranten vandaan komen niet? En waarom moet men iets tekenen dat al goed geregeld is via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?

Wilma Beskers,