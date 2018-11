Twijfel over bestaansrecht Etten-Leur

Of de Brabantse plaats Etten-Leur een dorp of een stad is, is een discussie zonder eind. Maar de gebruiker achter het twitteraccount ’Etten-Leur is een #Leugen’ voegt een nieuwe dimensie toe aan dat debat. Etten-Leur bestaat namelijk helemaal niet, luidt de boodschap van het twitteraccount dat tot hilarische reacties leidt.

De gebruiker stelt zich voor als een ’realistische klokkenluider’. Op zijn omslagfoto is een kaart van Brabant te zien, maar de woonplaats met 42.000 inwoners is weggeblurd. Iedereen die beweert dat Etten-Leur wel degelijk bestaat, werkt volgens het account mee aan een complot.

Dat het om een parodie gaat, neemt niet weg dat twitteraars gewillig meegaan in de grap. „Ik heb wel eens in een stoptrein gezeten, die door Etten-Leur zou komen. Maar toen we er zouden moeten stoppen, kwamen we gewoon in Roosendaal. De NS houdt die leugen gewoon in stand!”, schrijft Roel.

Journalist Jelmer Visser heeft op zijn eigen Twitterpagina onthuld dat hij achter het parodie-account zit.