’Graag meer waardering voor boa’s’

Geen geweldsinstructie, geen hulpmiddelen, maar wel vaak vooraan, of als eerste ter plekke. Ga er maar eens staan. Zonder deze mensen zou het in Nederland een stuk onveiliger zijn, want vaak genoeg doen zij werkzaamheden waar de politie niet aantoekomt, of gewoon geen zin in heeft. Vaak worden zij, net als agenten, geconfronteerd met emotie en agressie, zonder enige vorm van bescherming.

Daar komt bij dat de politie vaak zelf particuliere beveiligers inhuurt voor bijv. het beveiligen van gebouwen, arrestanten of complexen van de politie. Gewoon omdat beveiligers beter zijn in dat soort werk. Ze zijn er voor opgeleid. Juist door deze diensten krijgt de politie de handen vrij, en meer tijd voor de burger.

Dit zijn geen nepagenten, dit zijn allemaal vakmensen met hun eigen taken. Al deze diensten doen gezamenlijk, naast elkaar, op hun eigen manier, hun stinkende best om Nederland veilig te houden.

Dus een ietsje meer waardering zou misschien op z’n plek zijn.

Rene Schilder,

beveiliger,

Heerhugowaard