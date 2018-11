Burgemeester Halsema op vingers getikt om uitspraak boerkaverbod

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) noemt het ’prematuur’ dat burgemeesters al uitspraken doen over het verbod, terwijl gesprekken over handhaving nog worden gevoerd. Die gesprekken worden gevoerd met de sectoren waar het verbod op gezichtsbedekkende kleding van kracht zal zijn. Dat geldt voor overheidsgebouwen, zorginstellingen, openbaar vervoer en scholen. Naar aanleiding van overleg wordt besloten hoe in praktijk brengen van de wet en handhaven ’handen en voeten krijgt’.

De D66-bewindsvrouw informeert naar aanleiding van die gesprekken de Tweede Kamer. Wetten als het boerkaverbod treden op een vast moment in werking. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet eerder aan De Telegraaf weten dat deze wet per 1 juli 2019 van kracht is.

Halsema kreeg ook van VVD-staatssecretaris Visser (Defensie) de wind van voren. Zij pikt het niet dat een landelijke wet ergens in Nederland niet wordt uitgevoerd. Visser zei dat ’niemand boven de wet staat’. „Ook de burgemeester van Amsterdam niet.”

Bekijk ook: Gok met Amsterdamse belangen

Bekijk ook: Dwarse Halsema mond gesnoerd