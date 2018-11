Weer kritiek op ’proefballonnen’ VVD

„Het massaal buiten oplaten van ballonnen is niet meer van deze tijd”, zei D66-Kamerlid Tjeerd de Groot tijdens een waterdebat. „De VVD verrast vriend en vijand met haar proefballonnen. Als de ideeën niet in strijd waren met de Grondwet, dan waren ze wel onhaalbaar of een verspilling van belastinggeld. Problematisch wordt het als plastic proefballonnen het land en het water vervuilen.”

Kritiek

Volgens De Groot slaan boeren alarm vanwege het vele plastic op hun land en staan ballonnen in de top vijf van aangetroffen afval op stranden. „D66 gunt kinderen hun ballon. Maar zoals Dijkhoff het onlangs in een video zo mooi zei: je ruimt je eigen rotzooi op”, sneerde De Groot. Hij eist van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) een reactie.

Dijkhoff liet tijdens het partijcongres in Den Bosch, omgedoopt tot VVD festival, honderden plastic ballonnen op. De stunt was een knipoog naar de stortvloed aan kritiek binnen en buiten de partij op de plannetjes die de laatste tijd zijn gelanceerd.

Boze boswachter

In Brabant zelf kon niet iedereen er om lachen. Boswachter Frans Kapteijns haalt in het Brabants Dagblad woedend uit naar zijn provinciegenoot: „Hoe dóm kan je zijn!? De VVD had vandaag de mond vol over verandering, duurzaamheid en een schoner milieu, en ondertussen laat Dijkhoff ik weet niet hoe veel ballonnen de lucht in.”

Meerder gemeenten in Nederland hebben een verbod op het oplaten van ballonnen.