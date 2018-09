Ruim 4000 euro vergoeding voor papegaaienbeet

DÜSSELDORF - Een klant die in een Duitse dierenwinkel door een papegaai is gebeten, heeft uiteindelijk van de rechter in Düsseldorf een schadevergoeding van ruim 4000 euro toegekend gekregen. De 45-jarige man liep in de herfst van 2009 de dierenwinkel binnen om een hamster te kopen. Plots werd hij aangevallen door een papegaai die hem in de rechterhand en -arm beet.